Palhinha-Deal nach der EM: Portugal-Coach spricht über Wunschspieler des FC Bayern

München - Portugals Trainer Roberto Martinez (50) hat Bayern Münchens Wunschspieler Joao Palhinha (28) vor dem EM -Viertelfinale gegen Frankreich (21 Uhr) in den höchsten Tönen gelobt.

Portugals EM-Star Joao Palhinha (28) wird vermutlich bald an der Isar auflaufen. Sein Nationaltrainer feiert seinen Einsatz. © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

"Joao ist ein sehr wichtiger Spieler in unserer Kabine. Er bringt Balance in das Spiel, er holt sehr viele Bälle zurück", sagte Martinez in Hamburg. Und weiter: "Er arbeitet viel für das Team. Jeder Trainer möchte einen Spieler wie ihn im Team haben."

Palhinha vom FC Fulham wäre beinahe schon im vergangenen Sommer beim FC Bayern gelandet.

In den vergangenen Tagen berichteten mehrere Medien, dass sich beide Klubs auf einen Transfer nach dieser Europameisterschaft geeinigt haben.

Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro - und damit jede Menge Geld.