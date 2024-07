Palhinha-Saga hat bald ein Ende: Erst zum EM-Titel, danach zum FC Bayern München?

München - Thomas Tuchel (50) wollte ihn, Vincent Kompany (38) bekommt ihn: João Palhinha steht vor einem Wechsel zum FC Bayern , die Beteiligten sollen sich einig sein. Zunächst hat der 28-Jährige in Deutschland aber noch Großes vor.

Als Nächstes trifft die Truppe rund um Cristiano Ronaldo (39) an diesem Freitagabend (21 Uhr, ZDF und Liveticker auf TAG24 ) im Hamburger Volksparkstadion im Rahmen der Viertelfinalpartien auf die Franzosen.

Voraussetzung ist natürlich, dass der obligatorische Medizincheck im Anschluss an die Endrunde in Deutschland ohne Auffälligkeiten absolviert wird.

Abgesehen vom Auftaktduell der Portugiesen gegen Tschechien (2:1) stand Palhinha in jedem Spiel auf dem Rasen. Beim 3:0-Erfolg gegen die Türkei musste er zur Halbzeit für Ruben Neves (27) vom Feld, gegen Georgien (0:2) war dies genau umgekehrt der Fall. Im Achtelfinal-Krimi gegen Slowenien (3:0 nach Elfmeterschießen) durfte Palhinha über die vollen 120 Minuten ran.

Derzeit steht der Rechtsfuß noch bis Sommer 2028 beim FC Fulham aus der englischen Premier League unter Vertrag - plus vereinsseitiger Option auf ein weiteres Jahr. Ein erster Anlauf war gescheitert, da die Cottagers am Deadline Day so schnell keinen Ersatz hatten finden können. Jetzt soll aber auch zwischen den Verantwortlichen Einigkeit herrschen.