Müllers Rolle beim FC Bayern großes Thema: Matthäus hat klare Meinung

Thomas Müller (33) hat beim FC Bayern derzeit keinen leichten Stand. © Sven Hoppe/dpa

Denn beim Rekordnationalspieler hätte ebenjener eine Startelf-Garantie. "Für mich gehört Thomas Müller nicht nur aufgrund der Form, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit von Anfang an in diese Mannschaft", sagte der frühere Kapitän der Roten in der Sendung "Sky90" am Sonntagabend.

Joshua Kimmich (28), Serge Gnabry (27) oder auch Kingsley Coman (26) könnten aktuell die Truppe nicht führen, "die sind mit sich selbst beschäftigt", ergänzte Matthäus und schob dann deutlich nach: "Deswegen würde bei mir Müller immer spielen."



Für ihn sei es "fast unerklärlich, dass Thomas Tuchel (49) nicht häufiger auf ihn gesetzt hat", ergänzte er. Der Weltmeister von 2014 bringe "vieles von dem", was die Bayern demnach "in den letzten Wochen bis vor dem gestrigen Spiel" sehr vermisst hätten.

Am vergangenen Samstag hatten die Münchner mit Torschütze Müller in der Startelf 6:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen. "Alle Bayern-Spieler freuen sich, wenn Thomas Müller auf dem Rasen ist", so Matthäus, "weil sie sich dann sicherer fühlen."