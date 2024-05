FC Bayern: Rummenigge bestätigt Kompany-Verpflichtung!

München - Die Verpflichtung von Vincent Kompany (38) als neuer Trainer des FC Bayern München hängt nur noch an Kleinigkeiten. Das bestätigte der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (68) gegenüber Sky und offenbarte zugleich die Hilfe des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola (53).

Dem Vernehmen nach soll die Verpflichtung von Kompany am Mittwoch verkündet werden. Der frühere Profi von Manchester City und des Hamburger SV soll beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Kompany hatte Burnley vor einem Jahr zurück in die Premier League geführt, war in der zweitklassigen Championship souverän Meister geworden. Allerdings stieg der Klub in der gerade abgelaufenen Saison wieder ab.