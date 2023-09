FC Bayern schlägt Manchester bei 7-Tore-Wahnsinn! Riesenbock leitet Münchner Sieg ein

München - Der FC Bayern ist mit einem 4:3 (2:0)-Sieg gegen Manchester United in die Champions League gestartet. Zunächst waren die Gäste von der Insel obenauf, doch ein Blackout brachte die Münchner auf die Siegerstraße. In den Schlussminuten wurde das Spiel noch einmal richtig wild.

Sergio Reguilon (l.) tröstet nach dem kapitalen Bock von Andre Onana, der zum 1:0 der Bayern führte, seinen Teamkollegen. © Tom Weller/dpa

Die Engländer fanden deutlich besser in die Partie und konnten sich mit schnellen Passstafetten immer wieder nach vorne kombinieren. Die Gäste ließen den Hausherren dabei zunächst kaum Räume und gingen so beinahe in Führung!

Leroy Sané spielte unter Druck einen katastrophalen Fehlpass am eigenen Sechzehner. Erst musste Alphonso Davies daraufhin mit einer grenzwertigen Grätsche gegen Facundo Pellistri klären. Den Nachschuss von Christian Eriksen parierte Sven Ulreich stark (4. Spielminute).

Ein Riesenbock von ManU-Keeper Andre Onana stellte die Machtverhältnisse aber auf den Kopf.

Sané zog nach einem Doppelpass mit Harry Kane aus knapp 20 Metern einfach ab. Der Schuss landete eigentlich mittig genau bei Onana, doch der Kameruner ließ ihn irgendwie zum 1:0 für die Bayern durchrutschen (28.).

United wirkte in der Folge angeschlagen und die Hausherren drehten auf. Jamal Musiala tankte sich in den Strafraum und legte quer zum völlig alleingelassenen Serge Gnabry, der eiskalt zur 2:0-Pausenführung verwandelte (32.).