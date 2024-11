Kim mit Köpfchen! FC Bayern startet mit Sieg gegen PSG in Kracher-Woche

Unaufgeregt, fokussiert, erfolgreich: Beim FC Bayern läuft unter Vincent Kompany derzeit alles wie am Schnürchen - so auch gegen Paris Saint-Germain in der CL.

Von Jan Höfling

München - Unaufgeregt, fokussiert und erfolgreich: Beim FC Bayern läuft unter der Federführung von Vincent Kompany in diesem Monat alles wie am Schnürchen. So auch in der Champions League beim 1:0-Erfolg gegen Paris Saint-Germain.

Min-jae Kim hatte beim Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain in der Champions League allen Grund zum Jubeln. © FRANCK FIFE/AFP Der vor der Partie gegen die Franzosen bei Prime Video von Experte Matthias Sammer in höchsten Tönen gelobte Übungsleiter hatte seine Mannschaft bestens auf die anspruchsvolle Aufgabe gegen den französischen Serienmeister ein- und aufgestellt. Sein Gegenüber, Luis Enrique, bewies dagegen kein sonderlich glückliches Händchen. An Stelle von Gigi Donnarumma, seines Zeichens immerhin aktueller Schlussmann der italienischen Nationalmannschaft, durfte in der natürlich ausverkauften Allianz Arena Matvei Safonov beim wichtigen Kräftemessen ran. Dieses Vertrauen konnte der Russe zunächst zwar durchaus rechtfertigen, leistete sich dann in der 38. Minute bei einem Eckball von der linken Seite durch Joshua Kimmich allerdings einen folgenschweren Patzer, der die Bayern auf die Siegerstraße brachte. FC Bayern München FC Bayern muss liefern: Sogar ein Aussortierter ist wieder wichtig! Min-jae Kim, der wie Nebenmann Dayot Upamecano in der oft in der Vergangenheit gescholtenen Innenverteidigung überzeugen konnte, bedankte sich artig - und köpfte die Kugel zu der verdienten Führung links oben in die Maschen.

Der Innenverteidiger konnte in der ersten Halbzeit die Führung für den deutschen Rekordmeister erzielen. © Tom Weller/dpa

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: Ousmane Dembélé erweist Trainer Luis Enrique einen Bärendienst

Ousmane Dembélé (l.) von Paris Saint-Germain flog im Königsklassen-Kracher gegen den FC Bayern im zweiten Durchgang vom Feld. © FRANCK FIFE/AFP Zu Beginn des zweiten Durchgangs gönnten sich die Gastgeber, die laut Manuel Neuer unter Kompany "als Mannschaft viel enger zusammengerückt sind" und von der neu gefundenen Harmonie auf dem Feld profitieren, zwar eine kleinere Schaffenspause. Bevor die stärker werdenden Franzosen aber den Weg zurück in das Duell finden konnten, erwies der nächste Spieler seinem Coach einen Bärendienst. Nach einem Ballverlust grätschte der in Halbzeit eins bereits verwarnte Ousmane Dembélé noch im Sechzehner der Münchner praktisch ohne akute Not Bayern-Außenverteidiger Alphonso Davies um. FC Bayern München Lupenreiner Kane-Hattrick! Zwei Elfmeter bringen FC Bayern den Sieg, mögen die Knaller-Spiele beginnen Die Folge: Gelb-Rot und ab unter die Dusche! Es war eine harte, allerdings vertretbare Entscheidung von Schiedsrichter Istvan Kovacs - und ein Nackenschlag für PSG, das zwar Chancen hatte, aber torlos blieb. Die Hausherren, die zum siebten Mal in Folge ohne Gegentreffer vom Feld gehen konnten, verpassten selbst eine vorzeitige Entscheidung. Jamal Musiala fehlten bei einem Abschluss in der 74. Minute einige Zentimeter. Der Ball des Youngsters, den die Verantwortlichen möglichst zeitnah mit einem Monstervertrag langfristig binden wollen, schlug nur am rechten Pfosten ein. Letztlich brachte die Kompany-Truppe, die in der Tabelle der Champions League einen Sprung nach oben machen und mit Rückenwind in die Duelle mit Borussia Dortmund in der Bundesliga (Samstag, 18.30 Uhr) sowie Bayer Leverkusen im Achtelfinale des DFB-Pokals (Dienstag, 20.45 Uhr) gehen wird, den 1:0-Sieg über weite Strecken routiniert nach Hause.

Statistik zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain

Champions League, 5. Spieltag FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0 (1:0) FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané (72. Olise), Musiala (75. Müller), Coman (72. Gnabry) - Kane Paris Saint-Germain: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Fabian (83. Asensio), Neves, Zaire-Emery (65. Lee), Barcola (72. Ramos) - Dembelé Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Kim (38. Minute) Gelbe Karten: Coman (1), Gnabry (2) / Dembelé (1), Hakimi (1), Mendes (2) Gelb-Rote Karte: Dembelé (1)