Sieben Verträge laufen aus! Droht dem FC Bayern im nächsten Sommer der Super-GAU?

Letzter könnte demnach bereits als Wintertransfer ins Auge rutschen, wenngleich Goretzka, der aktuell fast komplett außen vor ist, selbst mehrfach betont hat, sogar in der nächsten Spielzeit weiter ein Teil der Münchner sein zu wollen.

Wie " Sky " nun erfahren haben will, sollen mehrere der genannten Akteure bei Manchester United auf dem Zettel stehen. Zusätzlich soll ferner die derzeit sicherlich nicht gerade einfache Situation von Leon Goretzka (29) an der Säbener Straße von den Verantwortlichen der Red Devils äußerst genau im Blick behalten werden.

Die Konkurrenz lauert. Davies wird beispielsweise seit geraumer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht, würde aufgrund der wegfallenden Ablöse auch für manch anderen potenziellen zukünftigen Arbeitgeber zum echten Schnäppchen avancieren.

Ergänzt man die Liste noch um Sven Ulreich (36) und Eric Dier (30), so stehen auf dieser insgesamt stolze sieben Spieler (!) des Rekordmeisters, die mitunter zu den Säulen der Mannschaft gehören.

Christoph Freund (47, l.) und Max Eberl (51) erwartet viel Arbeit. © David Inderlied/dpa

Auf Sportvorstand Max Eberl (51) und Sportdirektor Christoph Freund (47) kommt definitiv viel Arbeit zu.

Lässt man die Routiniers Neuer, Müller und Ulreich, deren Karrieren auf der Zielgeraden sind, und den ziemlich sicher vor einem Abschied stehenden Dier außen vor, dürfte ebenjene bei Kimmich nach dem aktuellen Stand wohl noch am geringsten ausfallen.

Beide Seiten sollen sich dem Vernehmen nach in guten Gesprächen befinden. Großer Vorteil aus Sicht der Bosse: Kimmich will mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern in München bleiben.

Gelingt beim Knackpunkt Gehalt eine Einigung, ist eine Vertragsverlängerung nur eine Frage der Zeit.

Auch das Management von Sané soll mit Eberl und Co. in Kontakt stehen. Ein Abschied im Winter gilt dem Sender zufolge als unwahrscheinlich. Wichtig: Auch wenn der Austausch schleppend verlaufen soll, bleibe der Verein der erste Ansprechpartner.

Das sieht bei Davies anders aus! Nach dem Scheitern der bisherigen Verhandlungen scheint es keine neuen zu geben. Der Außenverteidiger dürfte sich mit seinen Gehaltsvorstellungen dermaßen verzockt haben, dass ein Abschied nach der Spielzeit anstehen wird - sofern er nicht doch noch einlenken sollte. Wohin es im Fall der Fälle geht? Völlig Offen!