FC Bayern siegt bei Müllers letztem Tanz in München: Neuer überragt bei Comeback

München - Nach einem Vierteljahrhundert im Verein lief Thomas Müller am Samstag das letzte Mal für den FC Bayern in der heimischen Allianz Arena auf. Die Münchner gewannen den finalen Auftritt des Publikumslieblings gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (1:0) - vor allem Dank eines überragenden Manuel Neuers, der nach über zwei Monaten Verletzungspause erstmals wieder im Münchner Kasten stand.

Thomas Müller stand im Fokus der Partie. © Sven Hoppe/dpa

"Lasst uns spielen!", rief die scheidende Vereinslegende Müller nach der offiziellen Verabschiedung kurz vor dem Anpfiff voller Inbrunst. Und die Bayern übernahmen zu Beginn direkt die Kontrolle.

Die erste Torchance hatten aber die Gäste. Manuel Neuer musste sich bei einem frechen Versuch von Lainer ganz lang machen (8.).

Auf der Gegenseite überwand Kimmich die komplette Gladbacher Abwehr mit einem Chip in den Sechzehner. Guerreiro verpasste den Ball jedoch um Haaresbreite (17.).

Ein Traumtor brachte die Hausherren schließlich in Führung. Olise zog von der rechten Seite in Robben-Manier in Richtung Mitte und ließ dabei noch zwei Gegenspieler stehen. An der Strafraumkante malte der Franzose die Kugel dann ins lange Eck. Harry Kane hatte den Ball noch leicht abgefälscht, weshalb er den Treffer angerechnet bekam (31.).

Doch die Borussen blieben gefährlich. Neuer parierte einen Schuss von Hack aus aussichtsreicher Position stark (40.).