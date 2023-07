FC Bayern: Spurs statten Kane mit Mega-Preisschild aus! Neuer Trainer lässt aufhorchen

Der FC Bayern will Harry Kane (29) verpflichten. Doch Tottenham ist bei den Verhandlungen knallhart. © JUSTIN TALLIS / AFP

Am Sonntag wurde bekannt, dass die Münchner ein zweites Angebot für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Höhe von 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vorgelegt haben. Tottenham soll dieses Angebot jedoch prompt abgelehnt haben.

Wie die englische Zeitung "Daily Mail" nun berichtet, liegen die Preisvorstellungen der Spurs weit jenseits dessen, was Bayern bereit ist, zu zahlen. Demnach will der Premier-League-Klub 140 Millionen Euro für den 29-Jährigen, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft.

Bleibt Kane also doch vorerst noch in London? Oder ist das Mega-Preisschild nur Verhandlungstaktik?

Am Mittwoch startet Tottenham mit der Vorbereitung - unter dem neuen Coach Ange Postecoglou. Der 57-jährige Australier sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass er alles dafür tun werde, Kane von einem Verleib zu überzeugen. Versicherungen gäbe es aber nicht.

"Er ist einer der besten Stürmer der Welt", so Postecoglou. "Ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie wir diesen Klub erfolgreich machen können. Ich habe keine Zweifel, dass er das auch will."