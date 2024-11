Bayern-Star Kane vor CL-Kracher gegen PSG: "Sind es nicht gewohnt ..."

München - Sechs Punkte aus vier Partien, nur Rang 17 in der Champions League : Der FC Bayern steht vor dem Kracher gegen Paris Saint-Germain am morgigen Dienstag unter Zugzwang. Bei den Franzosen sieht es noch schlechter aus.

Harry Kane (31) vom FC Bayern geht mit viel Selbstvertrauen in das Kräftemessen mit Paris Saint-Germain. © Sven Hoppe/dpa

"Es geht um sehr viel, das ist uns bewusst", erklärte Stürmer Harry Kane (31) vor der immens wichtigen Partie im Rahmen der Pressekonferenz am Montag.

Die sei laut dem Engländer der Auftakt "einer sehr stressigen Periode vor der Winterpause". Nach dem Duell mit PSG steht am kommenden Wochenende in der Bundesliga das Kräftemessen mit Borussia Dortmund auf dem Programm, ehe es am Dienstag darauf im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen geht.

Entsprechend von Bedeutung wäre nicht nur im Hinblick auf die Tabellensituation der Königsklasse ein Heimerfolg gegen die Gäste aus Frankreich.

Der enttäuschende 17. Platz und der so drohende Umweg ins Achtelfinale über mögliche K.o.-Spiele entspricht keineswegs den Ansprüchen der Roten.

Das untermauerte auch Kane ohne Umschweife. "Wir sind es nicht gewohnt, in einer Tabelle so weit unten zu stehen."