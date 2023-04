Bayern-Star Sané fühlt sich unfair behandelt und spricht Klartext!

Leroy Sané (27, r.) vom FC Bayern München sieht sich wegen schwankender Leistungen vermehrt Kritik ausgesetzt. © Peter Kneffel/dpa

Denn: Der Flügelspieler des Rekordmeisters fühlt sich von der Öffentlichkeit oftmals unfair behandelt!

"Ich weiß selbst, dass ich mich in manchen Aktionen mehr belohnen, mehr Tore machen muss, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich in der Öffentlichkeit oft zugespitzt bewertet werde", sagte der deutsche Nationalspieler in einem am Dienstag veröffentlichten Interview gegenüber Sport1.

Sané führte aus: "Nach einem Tor werde ich gefeiert - nach zwei oder drei schwächeren Halbzeiten wird diskutiert, ob ich überhaupt noch gut genug bin für den FC Bayern oder auch die Nationalmannschaft."

Ihm gehe "es in beiden Richtungen oft etwas zu rasant in der Bewertung", sagte der Bayern-Star. Er wünsche sich künftig ein "ausgewogeneres Maß".

Die durchaus überraschende Trennung des FC Bayern von Trainer Julian Nagelsmann (35), die national wie international für ein erhebliches Aufsehen und noch anhaltende Diskussionen gesorgt hat, bedauert der Offensivspieler.