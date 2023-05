17.05.2023 16:16 "Gottlos": FC Bayern München stellt neues Trikot vor und verliert direkt Punkte

Der FC Bayern München wird in der kommenden Saison 2023/24 bei ihren Heimspielen in Weiß auflaufen. Das gab es in der Geschichte der Bayern aber schon einmal.

Von Alexander Angierski

Titelfoto: Christof STACHE / AFP, Screenshot Twitter