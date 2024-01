FC Bayern: Thomas Tuchel traut Harry Kane spektakulären Rekord zu

FCB-Trainer Thomas Tuchel (50) spricht in den höchsten Tönen von seinem Goalgetter Harry Kane (30). © Hendrik Schmidt/dpa

Mit 22 Toren in 16 Spielen hatte der englische Nationalspieler zuletzt den Hinrunden-Bestwert von Ex-Münchner Robert Lewandowski (35) eingestellt.

Trainer Thomas Tuchel (50) sieht sogar den Saisonrekord über 41 Tore von Lewandowski, mit dem er in der Saison 2020/21 an Gerd Müller (40 Tore) vorbeigezogen war, "in Gefahr. Das hätte auch niemals einer gedacht", sagte der bayerische Schwabe im Interview mit "ESPN".

"Wir brauchen ein bisschen Glück, wir brauchen die Mannschaft, Harry muss fit sein - dann werden wir sehen, was passiert."

Lewandowski verließ den FC Bayern im Sommer 2022 und schloss sich dem FC Barcelona an, Kane kam im vergangenen Sommer von Tottenham Hostpur an die Isar.