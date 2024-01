Superstürmer Harry Kane will in die Berge, aber Bayern-Bosse können beruhigt sein

München - Sportlich lässt es Harry Kane (30) in München bereits richtig krachen, 22 Treffer in 16 Bundesligaspielen stehen zu Buche. Doch wie sieht es beim neuen Superstürmer des FC Bayern eigentlich abseits des Platzes aus?

Harry Kane (30) ist sportlich längst beim FC Bayern angekommen - und auch sein Leben in München gelangt langsam in geregelte Bahnen. © Peter Kneffel/dpa

Nachdem Kane im Anschluss an seinen Wechsel an die Isar zunächst als beliebter Stammgast in einem Hotel untergekommen war, ging es im Dezember des vergangenen Jahres endlich in die eigenen vier Wände. Ein wichtiger Schritt für ihn, um in seiner neuen Heimat auch wirklich ankommen zu können.



Denn vor allem kurz nach seinem Transfer sei viel los gewesen, erklärte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft jetzt im "kicker"-Interview mit Blick auf die ersten Wochen beim Rekordmeister.

"Ich habe viele neue Leute kennengelernt, musste mich an die Umgebung erst gewöhnen. Das war nicht so einfach, als die Familie nicht da war", sagte Kane. Nach seinem Umzug in das frühere Haus von Ex-Bayern-Star Lucas Hernandez (27) kehren nun langsam Ruhe und Rhythmus beim Torgarant ein.



"Jetzt sind alle hier, die Kinder gehen zur Schule, und es fühlt sich langsam wie zu Hause an, was sehr wichtig ist", verdeutlichte der 30-Jährige, der bislang alle Erwartungen erfüllt und mit dem halben Jahr "sehr zufrieden" ist.