Bayern-Coach Tuchel erwartet bei Sané einen "Wettlauf mit den Schmerzen"

Leroy Sané (28) wird dem FC Bayern beim Rückrundenspiel in der Bundesliga gegen Union Berlin fehlen. Der Flügelspieler ist angeschlagen. © Tom Weller/dpa

Der angeschlagene Sané bekommt bei den Bayern beim Bundesliga-Gastspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky) gegen die Eisernen eine wohlverdiente Pause.

"Aller Voraussicht nach werden wir ihn nicht mitnehmen", sagte Trainer Thomas Tuchel (50) am heutigen Freitag vor dem Abschlusstraining.

Der Coach des Rekordmeisters schob weiter nach: "Außer es ist über Nacht ein medizinisches Wunder passiert, und er kommt gleich und sagt: Ich kann komplett beschwerdefrei spielen." Sané beißt seit längerer Zeit angeschlagen die Zähne zusammen.

Beim Münchner Flügelspieler, der über anhaltende Schambeinprobleme klagt, werde es Tuchel zufolge vielmehr "ein Wettlauf mit den Schmerzen" für das Spiel in der Bundesliga am 27. April gegen Eintracht Frankfurt und das Hinspiel im Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid.

Die Bayern treffen nur drei Tage nach dem Duell gegen die Hessen am 30. April in der Königsklasse auf die Königlichen.