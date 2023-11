Startelf oder wieder Reservist: Darf Bayern-Star Müller gegen Kopenhagen ran?

München - Der FC Bayern München steht bereits vor dem Duell in der Champions League gegen den FC Kopenhagen als Erstplatzierter der Gruppe A fest. Nutzt Thomas Tuchel (50) die Chance und setzt endlich wieder Thomas Müller (34)?

Thomas Müller (34) ist eine Bayern-Legende - und derzeit Reservist. © Sven Hoppe/dpa

Der Übungsleiter des deutschen Rekordmeisters kann es langsam nicht mehr hören. Spielt Müller oder verkommt er noch weiter zum Edelreservist?

Diese Frage jede Woche "unters Brennglas" zu legen, meinte der 50-Jährige vor dem letztendlich sportlich bedeutungslosen Gruppenspiel in der Königsklasse gegen den dänischen Gegner leicht angefressen, helfe "weder Thomas noch uns".



Um es direkt vorwegzunehmen: Routinier Müller, sagte Tuchel im Vorfeld, werde im 100. Europacup-Spiel in der Allianz Arena am Mittwochabend (21 Uhr) "normalerweise spielen, auch von Beginn an".

Es wäre erst das sechste Mal in dieser Spielzeit!

Weil das so ist und die Bayern als Gruppensieger bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert sind, rückte die brisante Personalie vor dem Duell mit dem Meister der Superliga aus Dänemark wieder in den Fokus.