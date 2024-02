UEFA knallhart! FC Bayern muss auf seine eigenen Fans verzichten

München - Die UEFA greift knallhart durch, der FC Bayern muss sein nächstes Auswärtsspiel in der Champions League ohne eigene Fans absolvieren. Der Grund: Gegen Lazio Rom haben die Anhänger gegen eine Bewährung verstoßen.

Wie der europäische Fußballverband am heutigen Donnerstag mitteilte, muss der Rekordmeister außerdem eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 50.750 Euro zahlen. 10.500 Euro werden dabei aufgrund des Werfens von Gegenständen fällig, 40.250 Euro für das Zünden von Pyrotechnik.

Dieses findet am kommenden Dienstagabend (5. März, 21 Uhr) in der Allianz Arena statt. Soll es mit dem Einzug in die nächste Runde klappen, muss die Truppe von Trainer Thomas Tuchel (50) die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel wettmachen.