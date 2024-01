FC Bayern unmittelbar vor Dier-Transfer: "Er ist in München"

Harry Kanes langjähriger Tottenham-Kollege Eric Dier (29) soll den Abwehr-Engpass bei den Bayern lindern. © JAVIER SORIANO / AFP

"Er ist in München", sagte Trainer Thomas Tuchel (50) am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN).

"Wir versuchen, ihn zu verpflichten, den Deal zu finalisieren und eine weitere Alternative für unseren Kader zu bekommen."

Abwehrspieler Dier, dessen Vertrag bei den Spurs noch bis Saisonende läuft, soll Medienberichten zufolge vier Millionen Euro kosten und bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben. "Der FC Bayern ist ein wunderbarer Klub", sagte er bei seiner Ankunft bei Sky.

In Anspielung an die im Sommer auf der Zielgeraden geplatzte Verpflichtung des portugiesischen Mittelfeldspielers Palhinha (28, FC Fulham) sagte Tuchel allerdings lächelnd: "Aus Erfahrung wissen wir ja, dass die Dinge auch im letzten Moment noch schief gehen können..."