FC Bayern: Upamecano fordert Mega-Gehalt! Konkurrent nimmt Verteidiger ins Visier

Alles in Kürze

Bleibt Dayot Upamecano (26) langfristig beim FC Bayern? © Leonie Asendorpf/dpa

Der Franzose ist noch bis 2026 an den Rekordmeister vertraglich gebunden. Seit Monaten arbeitet man an der Säbener Straße an einer Verlängerung des Kontrakts.

Doch obwohl sich Verein und Spieler zuletzt immer optimistisch gaben, ist ein Vollzug nicht in Sicht. Das Problem: Upamecano will (noch) mehr Gehalt!

Obwohl der Innenverteidiger laut "Bild" derzeit bereits rund 16 Millionen Euro Jahresgehalt inklusive Bonuszahlungen erhält, fordert er laut der französischen "L'Équipe" ein absolutes Top-Gehalt. Vergleichbar mit den besten Verteidigern der Welt, wie es in dem Bericht heißt.

Harry Kane (31) und Jamal Musiala (22) sind mit einem Jahresgehalt von etwa 25 Millionen Euro die Top-Verdiener bei den Bayern.

Eigentlich war Max Eberls (51) Vorgabe als Sportvorstand der Münchner das ausufernde Gehaltsgefüge wieder ins Lot zu bringen. Ob man für Upamecano bereit ist, eine Ausnahme zu machen?