FC Bayern verleiht den nächsten Spieler - wieder nach Österreich

Bayern schickt das Nachwuchstalent Lovro Zvonarek (19) für die kommende Saison zum österreichischen Meister Sturm Graz.

Er wird in der kommenden Saison für Sturm Graz auflaufen. Ein absoluter Profi-Schritt für den Teenager.

Graz war in der vergangenen Saison nicht nur Erstliga-Meister und Pokalsieger in Österreich geworden, die Mannschaft darf auch in der Champions League antreten.

Das neu strukturierte Format der Königsklasse könnte für den kroatischen U21-Nationalspieler auch zu einer Begegnung mit seinem Stammverein aus München führen.

Zvonarek, der bereits fünf Bundesligaspiele für die Bayern absolvieren durfte und dabei ein Tor erzielt hat, unterzeichnete im Mai einen Profivertrag bis Mitte 2027.

Dies unterstreicht das Vertrauen des Vereins in seine Fähigkeiten und sein Potenzial. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund (47) sagte, dass der Youngster "alles mitbringt, um sich im Profifußball zu behaupten".