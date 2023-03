Leverkusen feiert Heimsieg! Doppel-VAR und eiskalter Palacios zu viel für den FC Bayern

Leverkusen - Doppel-VAR stoppt den FC Bayern München ! Der Rekordmeister hat bei Bayer 04 Leverkusen am 25. Spieltag eine verdiente 1:2 (1:0)- Niederlage kassiert - und die Tabellenführung der Bundesliga an Borussia Dortmund verloren.

Kurz darauf hellten sich die Gesichtsausdrücke der Münchner Bosse dann allerdings auf. Nach einer Flanke von Joao Cancelo kam Leon Goretzka am Fünfer an den Ball. Der Nationalspieler behielt die Ruhe, fand Joshua Kimmich mittig im Sechzehner.

Exequiel Palacios war der Mann des Tages! Dank der zwei Tore des Mittelfeldspielers hatte der FC Bayern das Nachsehen. © Marius Becker/dpa

Dann stand wieder Adli im Fokus, der für eine vermeintliche Schwalbe im Strafraum einmal mehr die Gelbe Karte von Stieler gezeigt bekam.

Erneut griff der Videoassistent Sören Storks ein, zum zweiten Mal revidierte Stieler in der Folge die Entscheidung. Statt Gelb für Adli gab es diese nun für Dayot Upamecano, der mit seiner Grätsche schlichtweg viel zu riskant zu Werke gegangen war.

Auch das Resultat glich dem ersten Mal: Palacios legte sich das Leder zurecht, nahm kurz Anlauf und traf zum 2:1 (73.). Sommer hatte die Ecke, konnte gegen den platzierten Schuss aber nichts machen.

Da die Schlussoffensive der Münchner verpuffte und Leverkusen bis zum Abpfiff Stielers alles in die Waagschale warf, blieb es beim Dreier der Werkself und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenspitze des FC Bayern an die Borussia aus Dortmund, was auch bei einem erneuten Blick auf die Tribüne der Arena schnell zu sehen war - an den Mienen von Kahn und Salihamidzic.