Wende im Transferpoker! Bleibt Davies doch beim FC Bayern?

Die Zukunft von Alphonso Davies (23, l.) sorgt für Spekulationen. © Sven Hoppe/dpa

Denn wie die spanische Sportwebseite "Relevo" in Erfahrung gebracht haben will, soll das Interesse der Königlichen am Außenverteidiger der Münchner abgeflaut sein. Davies sei dem Bericht zufolge kein priorisiertes Ziel, der Fokus habe sich verschoben.

Demnach will sich der Verein aus der spanischen Hauptstadt in der anstehenden Transferperiode auf die Stärkung des Abwehrzentrums konzentrieren.

Davies, dem beim FC Bayern ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegt, ist noch bis zum Sommer 2025 an den Rekordmeister gebunden. Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten waren zuletzt allerdings ins Stocken geraten. Ein Abgang schien wahrscheinlich.

Das könnte sich, sollten die Madrilenen in der Tat kein großes Interesse mehr daran haben, für den Kanadier zeitnah tief in die Tasche zu greifen, schlagartig ändern.