FC Bayern vor Kader-Umbruch: Diese drei England-Klubs jagen Joshua Kimmich!

München - Der FC Bayern plant einen Kader-Umbruch im Sommer. Dabei wird Sportvorstand Max Eberl (50) auch nicht vor großen Namen zurückschrecken. Selbst verdiente Stars wie Joshua Kimmich (29) spielen bis Saisonende auf Bewährung. Drei englische Topklubs sind heiß auf den Nationalspieler - einer von ihnen soll sogar schon konkret in München nachgefragt haben.

"Da müssen wir uns Gedanken machen: Wie geht's weiter?", betonte Eberl bei seiner Vorstellung im Februar in diesem Zusammenhang und: "Was sind seine Gedankenspiele?"

Kimmichs Vertrag läuft 2025 aus. Wenn die Bayern den Mittelfeldmann also noch zu Geld machen wollen, müssen sie in diesem Sommer handeln.

Sportvorstand Max Eberl (50) stellt die gesamte Bayern-Mannschaft auf den Prüfstand. © Tom Weller/dpa

Wie das britische Online-Portal "Football Transfers" berichtete, hat der FC Arsenal Kimmich zu einem Haupttransfer-Ziel für das kommende Transferfenster erklärt. Demnach haben die Gunners ihr Interesse bereits in München hinterlegt.

Bei den Bayern-Bossen will man jedoch vor Ende der Saison keinerlei Gespräche über einen Wechsel des 29-Jährigen führen.

Außerdem sind mit dem FC Liverpool und Manchester City zwei weitere Premier-League-Giganten an Kimmich interessiert.

Bei den Sky Blues würde der Rechtsverteidiger wieder unter Star-Trainer Pep Guardiola (53) spielen. Der Spanier galt zu seiner Zeit bei den Bayern (2013 bis 2016) als großer Förderer Kimmichs.

Bevor Kimmich in die Vertragsgespräche mit den Münchner Verantwortlichen einsteigt, will er eine Frage geklärt wissen. "Josh sagt ganz klar: Max, ich möchte wissen, wer neuer Trainer ist. Dann werden sich diese Fragen auch ergeben. Ob er es dann möchte, ob wir es möchten, das entscheidet am langen Ende auch Joshua", sagte Eberl zuletzt.