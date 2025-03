FC Bayern: Vorgänger teilt gegen Kompany aus! "Ich weiß nicht, wie das geht"

München - Harte Worte von Trainer-Kollege Sean Dyche (53) an Bayern-Coach Vincent Kompany (38)!

Kompany schaffte zwar in seiner ersten Saison als Trainer bei den Clarets den Aufstieg in die erste englische Liga, stieg im darauffolgenden Jahr aber trotz großer Investitionen mit gerade einmal 24 Punkten wieder ab.

Und weiter: "Ich wünschte, ich wäre das gewesen. Ich wünschte, ich hätte den Verein mit 150 Millionen Euro Schulden zurückgelassen und dann den Job bei den Bayern bekommen. Wie auch immer, das Leben nimmt so seine interessanten Wendungen."

Die Verantwortlichen in München dürften mit ihrer Trainer-Entscheidung aber zufrieden sein. Die Bayern stehen im Champions-League-Viertelfinale und in der Bundesliga stehen sie mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen an der Spitze.