Hernández-Deal vor Abschluss: Bayern-Star beim Medizincheck

Wie die Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, soll der französische Nationalspieler in seiner Heimat einen Vertrag über drei oder gar fünf Spielzeiten erhalten. Die Ablösesumme, welche die Münchner erzielen, soll sich im Bereich von 50 Millionen Euro bewegen.

Hernández, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Säbener Straße gelotst worden war und noch immer den teuersten Einkauf des deutschen Rekordmeisters darstellt, stand für die Münchner wettbewerbsübergreifend bislang in 107 Partien auf dem Rasen. Er erzielte zwei Tore und konnte acht Treffer vorbereiten.

Es sind Zahlen, bei denen es aller Voraussicht nach bleiben wird - zumindest sofern der Rechtsfuß den Medizincheck, der am heutigen Freitag in Paris stattfinden soll, erfolgreich absolviert. In München wurde er in den zurückliegenden vier Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt erlitt Hernández bei der WM einen Kreuzbandriss.