FC Bayern: Wende im Kane-Poker? Spektakuläres Tausch-Geschäft plötzlich im Gespräch!

Es bahnt sich eine Wende im Transfer-Poker um Harry Kane von den Tottenham Hotspur an. Offenbar hat ein Youngster des FC Bayern das Interesse der Spurs geweckt.

Von Benedikt Zinsmeister

München/London - Am Montag fliegen Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) und der Technische Direktor der Münchner, Marco Neppe (37), voraussichtlich nach London, um sich mit Tottenham-Präsident Daniel Levy (61) erneut an den Verhandlungstisch zu setzen. Der FC Bayern will den Transfer von Harry Kane (30) endlich eintüten. Einem Bericht zufolge haben die Spurs jetzt ein Auge auf ein FCB-Juwel geworfen. Ein spektakuläres Tausch-Geschäft könnte sich anbahnen!

FC Bayern will Harry Kane: Wechselt Mathys Tel dafür zu den Tottenham Hotspur