FC Bayern wieder an der Spitze: "Wir holen uns das Ding"

München - Auf dem Weg in den Feierabend verkörperte Thomas Müller (33) demonstrativ das zumindest auf den ersten Blick wiedergewonnene Mia-san-mia des FC Bayern . "Da sind wir wieder! Wir holen uns das Ding", tönte der Kapitän der Münchner nach dem mühsamen 2:0-Sieg gegen das stark abstiegsgefährdete Schlusslicht Hertha BSC .

Serge Gnabry (l.) bejubelt sein Tor zum 1:0 mit Thomas Müller (M.) und Noussair Mazraoui. © Sven Hoppe/dpa

Den wegen eines ausgebliebenen Elfmeterpfiffs heißblütig diskutierten Patzer von Borussia Dortmund beim 1:1 in Bochum nutze der Serienmeister. "Wir haben den Schritt gemacht und müssen noch vier weitere Schritte machen", sagte der geschaffte und erleichterte Trainer Thomas Tuchel (49). Nach der Pflichtspiel-Tristesse von vier Spielen ohne Sieg atmete nicht nur der 49-Jährige erleichtert durch.



Nach dem Aus in Pokal und Champions League war auch den viel kritisierten Bossen Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidzic (46) die Bedeutung dieses Glücksmoments in der Bundesliga deutlich anzumerken.

"Ich denke, man hat der Mannschaft angemerkt, was auf dem Spiel steht", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. "In so einer Phase geht es nicht darum, den Schönheitspreis zu gewinnen, sondern darum, zu gewinnen und die Tabellenführung zu übernehmen - und das haben wir geschafft."

Da störte sich keiner der Gewinner daran, dass der Erfolg über den limitierten Tabellenletzten aus der Hauptstadt über weite Strecken äußerst zäh anzusehen war.