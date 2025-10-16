FC Bayern will Bundesliga-Juwel: Rekordmeister klopft bei Konkurrent an

München - Lediglich 214 Minuten lang stand Said El Mala (19) vom 1. FC Köln bislang in der Bundesliga auf dem Platz. Zwei Tore und eine Vorlage gelangen dem Linksaußen in dieser kurzen Zeit – das blieb auch bei den Verantwortlichen beim FC Bayern nicht unbemerkt.

Max Eberl (52) ist für den Kader beim FC Bayern verantwortlich. © Sven Hoppe/dpa

Wie "Bild" berichtet, hat der Rekordmeister bereits sein Interesse an dem 19-jährigen Krefelder beim FC hinterlegt. Transfer-Gespräche habe es aber noch nicht gegeben.

Sollte sich ein Transfer von El Mala abzeichnen, solle Köln den Münchnern Bescheid sagen.

Der Berater von El Mala sagte zuletzt im "Kölner Stadtanzeiger", dass es noch keine konkreten Gespräche gegeben habe.

Europas Top-Klubs haben das Offensiv-Juwel auf dem Zettel – und genau das könnte zum Problem für Bayern werden. Denn in München kann man Ablösesummen, wie sie von englischen Vereinen gezahlt werden, nicht stemmen. Das zeigte sich zuletzt bei Florian Wirtz (für bis zu 150 Mio. Euro zum FC Liverpool) und Nick Woltemade (für bis zu 90 Mio. Euro zu Newcastle United).

Said El Mala hat beim FC Köln einen Vertrag bis 2030. Eine Ausstiegsklausel soll dieser nicht enthalten.