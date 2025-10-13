Vom Stammspieler aufs Abstellgleis: Star darf FC Bayern verlassen

München - Vom Abwehrboss zum Bankdrücker: Minjae Kim (28) spielt beim FC Bayern keine entscheidende Rolle mehr.

Minjae Kim (28, 2.v.r.) steht beim FC Bayern auf dem Abstellgleis. © Filippo MONTEFORTE / AFP

Die Münchner sind mit zehn Siegen in den ersten zehn Pflichtspielen makellos in die Saison gestartet. Doch der Südkoreaner spielte dabei keine Rolle. In der Bundesliga bringt Kim es gerade einmal auf magere 91 Einsatzminuten in zwei Spielen.

Der Innenverteidiger hat noch einen Vertrag bis 2028, aber wie "Sport Bild" berichtet, darf der 1,90 Meter große 28-Jährige bei einem passenden Angebot den Verein verlassen.

Kim spielt hinter Jonathan Tah (29) und Dayot Upamecano (26) nur noch die dritte Geige. Tah und Upamecano absolvierten alle zehn Spiele.

In der vergangenen Saison warfen Kim Probleme mit der Achillessehne zurück. Ganze zwölf Spiele verpasste er deswegen.