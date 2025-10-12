Ungewöhnlich emotionaler Auftritt: Rummenigge kämpft bei Gala mit den Tränen

München - Beim Bayerischen Sportpreis hat sich FC-Bayern -Ikone Karl-Heinz Rummenigge (70) mit emotionalen Worten an seine Ehefrau gerichtet.

Karl-Heinz Rummenigge (70) und seine Frau Martina sind seit 1978 verheiratet. © Felix Hörhager/dpa

"Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke meiner Frau", sagte der 70-Jährige bei seiner ungewöhnlich emotionalen Rede und kämpfte mit den Tränen. "Sie hat die Familie top gemanagt, mir den Rücken frei gehalten und immer zu mir gestanden."

Die Kameras fingen die berührte Ehefrau Martina im Publikum ein, sie legte ihren Zeigefinger auf die Lippen.

Rummenigge führte fort, wie glücklich er über die große Familie mit fünf Kindern und acht Enkeln ist. Am Traualtar habe ihm seine Frau fünf Kinder prophezeit, "die kamen der Reihe nach dann auch", erzählte Rummenigge.

Der frühere Weltklasse-Stürmer war am Wochenende in München von Markus Söder (58, CSU) mit dem "Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten" geehrt worden.

Nach seiner aktiven Karriere war Rummenigge von 1991 bis 2002 Vizepräsident des FC Bayern München e.V. und von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. In dieser Zeit feierte der Club seine bislang größten Erfolge. Mittlerweile sitzt er im Ausichtsrat des Vereins.