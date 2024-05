FC Bayern will Titellos-Saison schnell hinter sich lassen: Neuer fordert Neustart

"Wenn wir eine solche Vielzahl an Spielen verlieren, ist das ungewohnt. Wir haken das Ganze jetzt ab."

Ein sichtlich bedienter Thomas Müller (34) schlug in die gleiche Kerbe. "Wir sind sehr unzufrieden. Wir wollen einfach raus aus dieser Saison und im Sommer neu anfangen", sagte der Routinier am Sky-Mikrofon.

"Dass es jetzt nicht so weiterlaufen kann, ist klar. Wir Spieler müssen auch – glaube ich – ein ganz anderes Gesicht zeigen als Mannschaft für die nächste Saison, um wieder voll angreifen zu können."

"Ich glaube, dass es jetzt einen Neustart geben muss – für uns, für den Verein, auch von unserer Seite vom Team her", sagte Kapitän Manuel Neuer (38) nach der 2:4-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim , die den Münchner auch noch die Vize-Meisterschaft kostete.

Selbst die Vize-Meisterschaft blieb Thomas Tuchel (50, l.) verwehrt. © Uwe Anspach/dpa

Sowohl Neuer als auch Müller stellten sich vor Thomas Tuchel (50). Der Coach habe "in diesem wilden Jahr unter keinen leichten Umständen den einen oder anderen Haufen wegkehren müssen, den er nicht produziert hat", sagte Müller.

Neuer bezeichnete die Zusammenarbeit mit Tuchel als "sehr gut". Dass sich er und Müller explizit dafür starkgemacht hätten, dass der Trainer doch noch über die Saison hinaus bleibe, sei aber "komplett falsch. Der Thomas und ich sind nicht zum Trainer gegangen".

Bereits vor dem Spiel war klar, dass es Tuchels letztes auf der Münchner Trainerbank sein wird. "Wir haben keine Einigung für eine weitere Zusammenarbeit gefunden", hatte der 50-Jährige tags zuvor gesagt.

Sportvorstand Max Eberl (50) zeigte sich trotz der Rückschläge bei der Trainersuche optimistisch. "Wir werden eine gute Lösung finden. Ein sehr guter Freund von mir sagt immer: Das Beste kommt zum Schluss", sagte er und ergänzte selbstkritisch:

"Der, der am meisten unzufrieden ist, wie es ist, bin ich selber. Da muss ich mir an die eigene Nase packen. Klar schaut man in den Spiegel. Hat man etwas falsch gemacht?"