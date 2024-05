Ziehen die Bayern-Bosse bei diesem Fürth-Youngster im Sommer ihre Rückkaufoption?

München - Plant der Rekordmeister für diesen Sommer etwa die Rückholaktion eines Youngsters? Durch seine starken Auftritte bei der SpVgg Greuther Fürth soll Stürmer Armindo Sieb (21) zurück in den Fokus des FC Bayern gerückt sein.

Armindo Sieb (21, r.) überzeugt bei der SpVgg Greuther Fürth. © Daniel Karmann/dpa

Insgesamt 33 Einsätze in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal stehen für Sieb in dieser Spielzeit für das Kleeblatt zu Buche. Zwölfmal konnte es der 21-Jährige in der Liga klingeln lassen, einmal im Pokal. Hinzu kommen noch drei Vorlagen im Unterhaus.

Keine schlechten Zahlen, die oftmals natürlich auch mit ansprechenden Leistungen einhergingen - und die an der Säbener Straße laut "Sky"-Informationen mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen wurden.

Die Folge daraus: Die Chefetage der Münchner soll eine beim Wechsel von der zweiten Mannschaft der Bayern nach Fürth im Sommer des Jahres 2022 im Vertrag verankerte Rückkaufoption ziehen wollen.

Demnach könnte der beidfüßige Offensivspieler, der eigentlich bis 2025 gebunden ist, nach der Saison für rund 1,5 Millionen Euro den Weg zurück nach München finden.