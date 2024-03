FC Bayern zwischen "Glückstor" und "Harakiri": Tuchel redet sich um Kopf und Kragen!

Tuchel wirkte nach dem Patzer in Freiburg erneut ratlos. © THOMAS KIENZLE / AFP

Doch dann zerschoss der Trainer seine Analyse mit einer unreflektierten Aussage: "Dass wir nicht gewinnen liegt an einem Glückstor nach einer Standardsituation." Schließlich habe man die zweite Halbzeit "komplett dominiert" und "viele hochkarätige Torchancen" gehabt.

Eine entlarvende Selbstwahrnehmung! Denn: Auch die Bayern-Tore durch das Youngster-Duo Mathys Tel (35.) und Jamal Musiala (75.) waren "Sonntagstreffer", wie Experte Hummels sie nannte.

Von Dominanz war die Tuchel-Elf in Freiburg weit entfernt. Und eigentlich hätten die Breisgauer in der ersten Hälfte durchaus mit 2 oder sogar 3 Toren in Führung gehen müssen - stattdessen ging es mit einem 1:1 in die Pause.

"Wenn ich ganz böse wäre, sage ich, er (Tuchel) wirkt ein bisschen planlos", resümierte der Bruder von BVB-Profi Mats Hummels (35) im Anschluss an das Interview.