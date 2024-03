Freiburger versauen Mega-Jubiläum der Bayern! Treffer von Youngster-Duo zu wenig

Auch dem neuen Sportvorstand Max Eberl, der gegen die Breisgauer erstmals an der Seite von Jan-Christian Dreesen auf der Tribüne Platz nahm, die schwere Aufgabe, die ihn an der Säbener Straße erwartet, deutlich vor Augen geführt.

Eine davon konnte Christian Günter mit einem sehr satten Kracher in die rechte untere Torecke zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Hausherren in der Anfangsviertelstunde nutzen. Freiburg hatte zwar noch weitere Chancen, ließ diese aber liegen.

Freitagabend, strahlendes Flutlicht und ein bei aller Liebe maximal durchschnittlicher Bundesliga-Kick mit zugegebenermaßen sehenswerten Treffern auf beiden Seiten. So lässt sich das inzwischen 2000. (!) Bundesligaspiel der (einmal mehr) enttäuschend agierenden Bayern am ehesten zusammenfassen.

Tel durfte beim Meister von Anfang an ran, da Leroy Sané wegen Leistenproblemen passen musste. Abgesehen von seinem Treffer, bei dem er in der 35. Minute das Leder von der Strafraumgrenze in die lange Ecke zum 1:1-Ausgleich schlenzen konnte, fügte er sich nahtlos ein, was nicht nur Gutes bedeutet. Vor allem Joshua Kimmich, der erneut als Rechtsverteidiger ran musste und nach 64. Minuten bereits wieder Duschen durfte, kann mit der defensiven Unterstützung nicht zufrieden gewesen sein.

Der Rekordmeister wurde gegen mit allen Mitteln verteidigende Hausherren gegen Ende der Partie zwar dominanter - Jamal Musialas Führungstreffer in 76. Minute war deshalb verdient -, zeigte letztlich aber, warum die Meisterschaft in diesem Jahr wohl nach Leverkusen gehen dürfte. Lucas Höler sagte artig danke, setzte mit seinem Treffer zum 2:2 den Schlusspunkt (87.).

Sollten die Münchner am Dienstagabend beim Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom (21 Uhr) so oder so ähnlich auftreten wie im Breisgau, ist nach dem bitteren Debakel im DFB-Pokal wahrscheinlich der nächste Titel futsch.