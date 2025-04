Bayern-Aus gegen Inter? Dann geht laut Nerlinger an Säbener Straße "die Welt unter"

Christian Nerlinger (52) glaubt in der Champions League an ein Weiterkommen des FC Bayern - was für die Münchner auch extrem wichtig wäre. © PATRIK STOLLARZ/AFP

Wenn der Rekordmeister in der Champions League gegen die im Hinspiel eiskalten Italiener bereits im Viertelfinale die Segel streichen muss, geht in den Augen von Christian Nerlinger (52) an der Säbener Straße am kommenden Mittwoch "die Welt unter".

Der 52-Jährige glaubt im Gespräch mit "ran" aber nicht an ein frühes Aus der Münchner und betont im gleichen Atemzug deshalb die andere Seite der Medaille: Wenn man gegen die Mailänder in der Königsklasse und die Borussia in der Liga zwei Siege einfahre, wandle sich das "in komplette Euphorie".

"Es ist Wahnsinn, dass mittlerweile gefühlt drei bis fünf Spiele über eine gute Saison entscheiden. Das ist die Wahrheit", erklärt der frühere Sportdirektor des FC Bayern. Man sei aus seiner Sicht in einem Bereich angekommen, in dem genau "diese Spiele mehr ausmachen als das nachhaltige Arbeiten".

Im Vergleich mit BVB sieht Nerlinger die Münchner vor dem Duell am Samstagabend (18.30 Uhr) derweil klar vorne.