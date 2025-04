Müller kommt spät, gleicht für die Bayern aus! Kurz darauf wird Inter-Star zum Spielverderber

München - Unfassbar ... einfach unfassbar schmerzhaft! Thomas Müller durfte in der Champions League gegen Inter Mailand lange Zeit beim FC Bayern nur zuschauen, kam dann rein - und traf. Ein Happy End blieb beim 1:2 aber aus.

Thomas Müller war zunächst zum Zuschauen verurteilt. © Tom Weller/dpa

Erst in der 74. Minute war es so weit: Unter lautem Beifall der Fans durfte Müller doch mitwirken und hätte beinahe für eine irre Geschichte gesorgt, die wohl so lediglich der Fußball zu schreiben vermag.

Etwas mehr als zehn Minuten nach der gefeierten Einwechslung stand er im Strafraum richtig und drückte das Leder zum verdienten Ausgleich (85.) über die Linie. Die Allianz Arena explodierte - nur um kurz darauf wieder vollends zu verstummen.

Auf der Gegenseite avancierte Davide Frattesi drei Minuten nach dem kleinen Müller-Märchen mit seinem späten Treffer zum 2:1-Endstand für die Gäste aus Mailand letztlich zum Spielverderber.

Statt in der Startelf von Vincent Kompany zu stehen, saß Müller zur Überraschung vieler nach all den Querelen der vergangenen Tage zu Beginn der Partie neben dem Trainer auf der Bank und musste von dort mit ansehen, wie Lautaro Martinez im ersten Durchgang die Führung für Inter erzielen konnte.

Der Stürmer war von Marcus Thuram in der 38. Minute mit der Hacke nach einem schnellen Vorstoß sehenswert bedient worden und hatte mit dem Außenrist Jonas Urbig im Tor der Hausherren dann keinerlei Chance gelassen.