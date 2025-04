FC Bayern ohne Neuer, aber mit ganz klarer Linie! Kompany: "Da gehört Sieg gegen Dortmund dazu"

München - Inter Mailand im Kopf, Borussia Dortmund vor der Brust und Bayer Leverkusen im Nacken: Am Samstagabend steht in der Bundesliga für den FC Bayern ein Klassiker auf dem Programm. Manuel Neuer (39) kann nur zuschauen.

Vincent Kompany (39) hat derzeit Personalsorgen. © Sven Hoppe/dpa

Das weiß auch Kompany nur allzu gut. Gegen die Borussen kann der Münchner Übungsleiter aber immerhin vielleicht wieder Aleksandar Pavlovic (20, Pfeiffersches Drüsenfieber) und Kingsley Coman (28, Fußreizung) im Kader einplanen. "Sie sind im Training dabei und haben noch ein paar Tests."

Trotz des gigantischen Abstands und der Tatsache, dass Dortmund die Bayern in dieser Saison nur mit dem so oft angeführten Fernglas beobachten kann, ist für den 38-Jährigen das Duell zwischen dem FC Bayern und Dortmund erneut kein alltägliches Spiel.

"Es gibt eine Geschichte dieser beiden Vereine. Es fehlt nicht an Motivation und Energie. Diese Spiele sind immer extra scharf", stellte der Belgier klar.

Ein Sieg am Samstagabend wäre nach der 1:2-Niederlage in der Allianz Arena im Hinspiel auch im Hinblick auf das so wichtige zweite Kräftemessen mit Inter von großer Bedeutung. "Wir müssen uns die Chance geben, auch mental gut reinzukommen in dieses Spiel in Mailand. Und da gehört ein Sieg gegen Dortmund dazu", machte Kompany deutlich.