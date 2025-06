FC Bayern und Bayer 04 einigen sich auf Ablöse: Jonathan Tah bei Klub-WM dabei

Jonathan Tah (29) kann bei der Klub-WM für den FC Bayern auflaufen. © Tom Weller/dpa

Nach BILD-Informationen soll die Bayer-Chefetage für den vorzeitigen Abschied gen München zuletzt eine Ablösesumme von zwei bis vier Millionen Euro vor Augen gehabt haben. Abhängig wäre die Höhe dabei vom Abschneiden der Münchner in den USA.

Wie Sky berichtet, sollen sich beide Seiten letztlich darauf geeinigt haben, dass der FC Bayern 800.000 Euro fest überweist. Außerdem seien mehr als eine Million Euro an Bonuszahlungen verankert worden. Die Roten übernehmen zudem das Gehalt von Tah.

Der Vertrag des Abwehrspielers wäre am 30. Juni ausgelaufen, der Wechsel an die Säbener Straße ablösefrei gewesen - aber auch deutlich zu spät für die anstehende "Weltmeisterschaft" der Vereine.

Der Startschuss für selbige fällt am 15. Juni, das Finale wird knapp einen Monat später am 13. Juli ausgetragen. Die Kompany-Truppe trifft in der Gruppenphase direkt am 15. Juni ab 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Auckland City. Am 21. Juni steht ab 3 Uhr das Duell mit Boca Juniors auf dem Programm. Abschließend geht es am 24. Juni ab 21 Uhr noch gegen Benfica Lissabon.