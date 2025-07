Thomas Müller macht nach Aus beim FC Bayern weiter: Hier soll ihn seine Reise nun hinführen

München - Die Schuhe an den Nagel hängen? Thomas Müller hat sich nach seinem Aus beim FC Bayern wohl endgültig dagegen entschieden! Den 35-Jährigen soll es in die Major League Soccer ziehen. Zwei Vereine sind noch im Rennen.

Alles in Kürze

Nach stolzen 25 Jahren beim FC Bayern war sein Vertrag vonseiten der Münchner Chefetage im Sommer nicht noch einmal verlängert worden, wenngleich Müller selbst an der Säbener Straße gern noch mindestens ein Jährchen drangehängt hätte.

Welcher nordamerikanische Konkurrent noch im Rennen um die Dienste des Ex-Nationalspielers ist, wird nicht genannt. Die Entscheidung soll zügig fallen, eine Unterschrift in den nächsten sieben bis zehn Tagen erfolgen und kommuniziert werden.

Überragende 13 Schalen in der Bundesliga, sechs Triumphe im DFB-Pokal und zwei Titel in der Champions League konnte er mit dem Klub verbuchen. In 756 Partien erzielte der gebürtige Weilheimer stolze 250 Tore und legte weitere 276 auf.