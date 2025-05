Gala für Thomas Müller: Bayern-Ikone nimmt Abschied vom Rekordmeister

München - Wird es am großen Thomas-Müller-Tag mit der Meisterschale Tränen geben? Für die Münchner Klub-Ikone und den FC Bayern steht ein emotionaler Abschied bevor.

Thomas Müller (35) wird am Samstagabend zum letzten Mal in der Allianz Arena auflaufen. © Jan Woitas/dpa

Zum letzten Mal in seiner großen Karriere wird der Fan-Liebling in seiner Fußball-Heimat auflaufen.

Der 35-Jährige, der den deutschen Rekordmeister im Sommer nach einem Vierteljahrhundert im Verein verlässt, kann nach dem letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena im Konfettiregen zum 13. Mal als deutscher Meister jubeln.

"Ich freue mich auf jeden Fall auf Samstag", sagte Müller und schob noch nach: "Natürlich will ich dann den Zeitpunkt auch nutzen und mich noch mal von den Fans im Wohnzimmer verabschieden. Auch wenn dieser Abschied für mich gefühlt nicht für immer ist, weil ich ja noch auf der Welt bin."

Am kommenden Wochenende folgt am Tag nach der Bundesliga-Partie in Hoffenheim noch eine Meister-Party auf dem Rathausbalkon.