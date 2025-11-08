Gegen Union Berlin: FC Bayern kann Guardiola-Rekord einstellen

München - Ein riesiger Spagat: Vier Tage nach dem großen Champions-League-Sieg bei Paris Saint-Germain muss der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin antreten.

Während seiner Zeit in Burnley traf Vincent Kompany (39, l.) regelmäßig auf Pep Guardiola (54). Der Spanier trainierte den Ex-Verteidiger auch eine Zeit lang bei Manchester City. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Das Ziel ist der nächste Sieg. Dann würde der deutsche Fußball-Rekordmeister mit Trainer Vincent Kompany (39) den eigenen, zehn Jahre alten Startrekord einstellen. Unter Pep Guardiola (54) wurden in der Saison 2015/16 die ersten zehn Saisonspiele gewonnen.

Die Bayern stehen aktuell bei neun. Sie haben in dieser Spielzeit alle 16 Pflichtspiele gewonnen.

Er habe "unheimlich viel Respekt" vor Spielen wie jenem jetzt an der Alten Försterei, betonte Kompany und sprach von einer "schönen Herausforderung". Seine Elf müsse sich nach der Glitzerwelt Königsklasse allerdings "mental auf ein anderes Spiel vorbereiten".

"Man muss den Knopf total umdrehen, sofort", sagte der Belgier: "Es wird nicht leicht, es wird ein Kampf und nicht nur um Ballbesitz oder gutes Pressing gehen – es wird auch sehr, sehr viel um Standardsituationen und Zweikämpfe gehen."

Nach dem 1:1 bei Union in der vergangenen Saison müsse er seinen "Jungs" aber diesmal "nicht zu viel erklären", ergänzte der Cheftrainer des FC Bayern.