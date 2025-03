Geheimer Bayern-Plan enthüllt: Münchner wollen Wirtz mit Familien-Coup locken

München - Zahlreiche europäische Topklubs wollen sich die Dienste von Florian Wirtz (21) im Sommer sichern. Auch der FC Bayern macht schon seit längerer Zeit keinen Hehl daraus, dass man den Nationalmannschafts-Kollegen von Jamal Musiala (22) in der kommenden Saison gerne in München sehen würde. Dafür haben die Verantwortlichen einen Plan geschmiedet.

Florian Wirtz (21, r.) und Jamal Musiala (22) gelten als Dream-Team in der Nationalmannschaft. Spielen sie künftig auch auf Vereinsebene zusammen? © Tom Weller/dpa

Die Münchner wollen familiäre Verbindungen nutzen, um Angreifer an die Isar zu locken. Wie die spanische "Mundo Deportivo" berichtet, wollen die Bayern Florian Wirtz‘ Schwester Juliane (23) für die Frauenmannschaft verpflichten, um den Leverkusen-Star von einem Wechsel zu überzeugen.

Die Abwehr-Spielerin steht bei Werder Bremen unter Vertrag. Davor spielte sie von 2018 bis 2023 für das Frauenteam von Bayer Leverkusen. 2020 wechselte Bruder Florian in die Jugendabteilung der Werkself. Seine Schwester soll seine Entscheidung damals beeinflusst haben.

Im Sky-Interview sagte die 23-Jährige über ihren Bruder: "Es ist für ihn wichtig, was die Familie denkt. Ich will ihn als Schwester auffangen und manchmal den Fußball gar nicht so hochsetzen."

Dass die Bayern bereit wären, für einen Wirtz-Transfer alle Hebel in Bewegung zu setzen, dürfte mittlerweile jedem klar sein.