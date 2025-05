Goretzka will in München bleiben: "Ich liebe den FC Bayern"

Alles in Kürze

Der Vertrag von Leon Goretzka (30) beim FC Bayern läuft am Ende der kommenden Saison aus. © Tom Weller/dpa

"Ich plane nicht, den Verein zu verlassen", sagte der 30-Jährige der "Welt am Sonntag": "Mein Plan ist es definitiv, nächste Saison beim FC Bayern zu spielen."

In seinen knapp sieben Jahren beim deutschen Rekordmeister sei ihm der Klub ans Herz gewachsen: "Ich liebe den FC Bayern, die Menschen hier, meine Mannschaftskameraden."

Goretzkas Vertrag bei den Bayern läuft am Ende der kommenden Saison aus. In der Vergangenheit war der Mittelfeldspieler in den Medien immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt worden. Goretzka, der keinen leichten Start unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) hatte, steigerte sich im Saisonverlauf und kam auf 40 Pflichtspieleinsätze.

Die Ausbootung für die Heim-EM im vergangenen Sommer durch Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) sei seine größte Karriere-Enttäuschung gewesen. "Das kann man so sagen", sagte Goretzka, der aber mittlerweile wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist und auch für das Final Four der Nations League vom 4. bis 8. Juni nominiert wurde.