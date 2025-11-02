Hainer als Bayern-Präsident bestätigt: "Erfüllt mich mit großer Demut"

München - Herbert Hainer bleibt Präsident des FC Bayern München . Bei der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters stimmte die große Mehrheit von rund 93 Prozent der Mitglieder für eine dritte Amtszeit des 71-Jährigen.

Die Mitglieder des FC Bayern sind sich einig: Herbert Hainer (71) ist ihr Präsident. © Harry Langer/dpa

1990 Mitglieder waren laut offiziellen Angaben im Saal anwesend, davon stimmten 85 mit Nein, 44 enthielten sich bei der Jahreshauptversammlung im BMW Park. "Ich möchte mich ganz herzlich für die Wiederwahl als Präsidenten bedanken", sagte Hainer.

Vor sechs Jahren war der frühere Adidas-Chef mit einem Topergebnis von 98,1 Prozent Ja-Stimmen zum Nachfolger von Ehrenpräsident Uli Hoeneß gewählt worden. Vor drei Jahren lag die Zustimmung nur bei 83,3 Prozent. Auch die Vizepräsidenten Dieter Mayer und Walter Mennekes wurden am Tag nach dem 3:0 der Bayern-Profis in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen wie Hainer mit klarer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.

"Dieses Amt erfüllt mich mit großer Demut", sagte Hainer bereits vor der Abstimmung. Er nannte in seiner Rede den FC Bayern "ein Identitätskraftwerk – und ein Vorbild für Europa". Man sei unabhängig und hänge nicht "am Tropf eines großen Fremdinvestors. Das muss auch weiter unser FC-Bayern-Weg bleiben."