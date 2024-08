Hoeneß geht auf Matthäus los: "Das geht mir langsam auf den Sack"

Rottach-Egern - Die berühmte "Abteilung Attacke" lebt - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich gut eine Woche vor dem Saisonstart in Angriffslaune gezeigt.

Gibt sich angriffslustig und teilt ordentlich aus: Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (72) © CHRISTOF STACHE / AFP

"Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr wieder oben stehen. Wenn wir wieder so Fußball spielen, wie wir es können, und nicht ein 2:0 wie in Heidenheim oder Hoffenheim verspielen, wird wieder eine andere Musik gespielt", sagte Hoeneß bei einem Sponsoren-Termin in Rottach-Egern.

Wer denn nun Favorit auf den Titel sei? "Der Meister ist immer Favorit, da haben wir uns zehn Jahre mit rumgeärgert", sagte Hoeneß mit einem Schmunzeln in Richtung Bayer Leverkusen: "Jetzt sollen sie es machen."

Hoeneß ist jedoch überzeugt, dass es unter dem neuen Trainer Vincent Kompany nach einem völlig verkorksten Jahr wieder aufwärts geht.

Er habe Kompany "kennengelernt. Und da wird gearbeitet, das ist etwas, was uns gefehlt hat", betonte Hoeneß. Auf die Nachfrage, ob er das auf die vergangene Saison unter Thomas Tuchel beziehe, sagte er: "Im Allgemeinen sage ich das, was ich meine, es ist scheinbar zu wenig gearbeitet worden."