Ist Upamecano in Leipzig viel besser gewesen? "Den kannst du gleich wegschmeißen!"

Hin und wieder kassierte Dayot Upamecano (26) auch einen Platzverweis, wie hier in der Champions League gegen Lazio Rom. © Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Das mag vor allen Dingen daran liegen, dass dem Abwehrmann immer mal wieder ein schlimmer Fauxpas passiert. Das ist natürlich auffällig. Da bleibt seine Genialität, die er bei so manchen Verteidigungsaktionen zeigt, gern mal auf der Strecke.

So gar nicht mit dem Spiel des 26-Jährigen einverstanden scheint jedenfalls der ehemalige Spieler des SV Werder Bremen, Ivan Klasnic (45), zu sein.

In der Talkrunde "At Broski" bei der SPOBIS Conference in Hamburg richtete der frühere Stürmer ein paar harte Worte an den französischen Nationalspieler.

Angesprochen darauf, wie es sein kann, dass der Rekordmeister gegen Feyenoord Rotterdam drei Dinger kassiert und auch zuletzt beim 4:3 gegen Holstein Kiel in der letzten Reihe nicht gut aussah, sagte Klasnic: "Die Abwehr ist gar nix. Den Upamecano kannst du gleich wegschmeißen. Die meisten Fehler passieren über seine Seite."

Rumms, das war deutlich. Dabei war "Upa" für den Kroaten nicht immer schlecht: "Ich fand ihn in Leipzig überragend, aber es ist schon erstaunlich, wie viele technische Fehler ihm beim FC Bayern passieren und wie viele Gegentore über seine Seite kommen."