Kehrt Franck Ribéry zum FC Bayern zurück?

Fan-Liebling Franck Ribéry (40) könnte in Zukunft zum FC Bayern zurückkehren. © Alessandro Garofalo/LaPresse/AP/dpa

Der Franzose ist aktuell als Techniktrainer bei US Salernitana in Italien beschäftigt und wird mit einem Job im Nachwuchsbereich des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Verbindung gebracht.

Oder geht es gleich zu den Profis? Nach einem Bericht der "Sport Bild" soll sich der beim FC Bayern als Tuchel-Nachfolger gehandelte Zinédine Zidane (51) bei Ribéry nach den Münchnern erkundigt habe.

Ribéry und Zidane waren früher Teamkollegen in der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Ribery stand von 2007 bis 2019 in München unter Vertrag - und spricht gut Deutsch. Zidane gilt als möglicher Trainer-Kandidat bei den Bayern.

Weltmeister Zidane, mit Real Madrid als Spieler und Trainer Champions-League-Sieger, spricht kein Deutsch. Ribéry könnte im Fall der Fälle als Co-Trainer der französischen Fußball-Legende eine wichtige Rolle spielen.