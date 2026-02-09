Streik bei Pokal-Kracher Bayern gegen Leipzig: So kommen Fans trotzdem ins Stadion

München - Der Pokal-Hit zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig findet trotz des Streiks im öffentlichen Nahverkehr statt - und ein Sonderbetrieb im U-Bahn-Verkehr soll die Anreise von vielen Fans gewährleisten.

Um zur Allianz Arena zu kommen, können Fans Sonder-U-Bahnen bis Fröttmaning nutzen. © Andreas Gebert/dpa

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, richtet die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG diesen Sonderbetrieb am Streiktag ein. Trotz aller Bemühungen werde es bei der An- und Abreise aber zu Einschränkungen kommen, teilte der FC Bayern mit.

Die Gewerkschaft Verdi hat für den Spieltag zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen. Am Abend (20.45 Uhr) ist in der Münchner Arena vom DFB das Viertelfinalspiel angesetzt.

Der FC Bayern appellierte an alle Fans, mehr Zeit einzuplanen, im Fall einer Anreise mit dem Auto nach Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zu planen. 75.000 Zuschauer haben Platz im Stadion. Ein Großteil reist zu den Spielen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Die MVG richtet am Streiktag einen Sonderbetrieb ein: Ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning werden von 17.30 Uhr an bis Betriebsschluss U-Bahnen in wie bei den Heimspielen des FC Bayern gewohnt enger Taktung fahren. Die dazwischen liegenden Bahnhöfe sind für einen Zustieg geöffnet.