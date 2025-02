Kompanys Kane-Lösung und eine "schöne Rivalität" mit Bayer Leverkusen

Tja, und nu'? Bayern-Trainer Vincent Kompany (38) muss die Schlagkraft des FC Bayern langsam deutlich nach oben bringen. © Tobias SCHWARZ / AFP

Und Trainer Vincent Kompany (38) muss angefangen mit dem nächsten Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt die Leistungskurve seiner Mannschaft schnell wieder ansteigen lassen, um Anfang März im deutschen Champions-League-Kracher gegen Bayer Leverkusen erfolgreich sein zu können.



"Wir werden jetzt fünfmal gegeneinander spielen in dieser Saison", sagte Kompany mit Blick auf die beiden Achtelfinalpartien am 5. März in München und sechs Tage später in Leverkusen.

Und der Belgier fügte hinzu: "Aus solchen Phasen kann schon eine schöne Rivalität entstehen. Wir freuen uns drauf - und wir wollen gewinnen."

Sportdirektor Christoph Freund (47) sprach am Samstag ebenfalls von zwei Partien, "in denen es um viel geht und die sehr intensiv werden". In der Bundesliga gab es zwei Remis (1:1, 0:0). Im DFB-Pokal gewann Leverkusen in Überzahl in München 1:0.

Vorher geht es aber für den Bundesliga-Primus darum, daheim gegen Frankfurt und anschließend auswärts beim VfB Stuttgart das komfortable Punkte-Polster auf den deutschen Meister aus Leverkusen zu behaupten.

Und das ohne Harry Kane (31), dessen Ausfall Kompany zumindest gegen Frankfurt einplanen muss.