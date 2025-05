Konter-Transfer? Nach Wirtz-Absage fischt Bayern jetzt wohl in Liverpool-Gewässern

Alles in Kürze

Von den Reds zu den Roten? Liverpools Cody Gakpo (26) scheint ganz konkret auf dem Radar der Bayern zu sein. © Darren Staples/AFP

Um die finanzielle Herausforderung leichter stemmen zu können – Wirtz hat noch einen Vertrag bis 2027 bei Bayer Leverkusen –, dürfte der englische Verein wohl einige Spieler freigeben wollen.

Und genau da spitzt man nun wohl an der Säbener Straße die Ohren. Wie "Sky" erfahren haben will, soll man in München ein Auge auf Liverpools Flügelspieler Cody Gakpo (26) geworfen haben.

Der Niederländer hat in der abgelaufenen Premier-League-Saison zehn Tore geschossen und fünf weitere aufgelegt.

Dabei stand er in 43 Prozent der möglichen Spielminuten gar nicht auf dem Platz. Steckt in ihm das neue Verstärkungspotenzial für die Bayern? Bayerns Sportvorstand Max Eberl (51) soll ihn zumindest weit oben auf dem Wunschzettel haben.

Allerdings: Gakpo hat seinerseits auch noch einen Vertrag in England – bis Mitte 2028. Schafft es der Nationalspieler dennoch an die Isar? Denn er ist wohl nicht die einzige Wirtz-Alternative.